(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 CORTE DEI CONTI, Almici(FdI): RIFORMA STORICA, SCELTA DI BUON SENSO
“L’approvazione definitiva della riforma della Corte dei Conti segna un passaggio importante e atteso per il funzionamento della pubblica amministrazione. Si interviene finalmente su un sistema che, per troppo tempo, ha prodotto incertezza, rallentamenti e una diffusa ritrosia ad assumersi responsabilità.
Da amministratore di ente locale so bene cosa significhi dover prendere decisioni ogni giorno, spesso in un quadro normativo complesso e con orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, con il timore che scelte legittime e assunte in buona fede possano trasformarsi, a distanza di anni, in contestazioni per danno erariale. Questa riforma affronta proprio questo nodo, distinguendo in modo netto chi agisce correttamente da chi opera con dolo.
Il rafforzamento del controllo preventivo e della funzione collaborativa, insieme all’introduzione di tempi certi e sanzioni proporzionate, rende il sistema più serio ed efficace, superando una stagione di accertamenti spesso sproporzionati e poco produttivi anche per la collettività. Come ha spiegato il sottosegretario Alfredo Mantovano, si passa da un approccio puramente punitivo a un modello fondato su responsabilità reali e risultati concreti.
Questa riforma non abbassa il livello di legalità, lo rafforza. Non indebolisce i controlli, li rende più giusti e più funzionali. È un segnale importante per chi, nei Comuni e negli enti territoriali, è chiamato a decidere e a realizzare opere e servizi nell’interesse dei cittadini.
Rendere la pubblica amministrazione più efficace non significa abbassare la guardia, ma mettere lo Stato nelle condizioni di funzionare meglio”.
Così Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.
