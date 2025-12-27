(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 AVVISO STA.BILE
I CHIARIMENTI DELL’ASSESSORA DEL LAVORO D. MANCA
Cagliari, 27 dicembre 2025
In risposta alle osservazioni formulate dai Consulenti del lavoro in merito alle finestre temporali previste dall’Avviso pubblico STA.BILE, l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, interviene per chiarire le scelte adottate dall’Amministrazione regionale e ribadire il percorso seguito.
“Le finestre del 19 e del 22 dicembre – dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca – sono state individuate proprio per venire incontro alle richieste dei Consulenti del lavoro, che avevano rappresentato l’esigenza di disporre di più tempo per la presentazione delle istanze rispetto alle scadenze inizialmente previste”.
L’Assessorato sottolinea tuttavia che non è possibile accogliere ulteriori richieste di rinvio. “Purtroppo – spiega l’esponente della Giunta – non è possibile posticipare ulteriormente la data, perché l’Avviso STA.BILE prevede una retrodatazione dell’efficacia al primo giugno 2025. Questo vincolo non consente in alcun modo di andare oltre: un ulteriore slittamento renderebbe l’intervento non conforme alla normativa in materia di aiuti di Stato”.
In merito all’andamento delle finestre già aperte, la giornata del 19 dicembre ha registrato un problema informatico, pur a fronte dell’esaurimento del plafond delle risorse disponibili, mentre la finestra del 22 dicembre si è svolta regolarmente, anche in questo caso esaurendo il plafond disponibile.
Tenuto conto delle festività e con l’obiettivo di garantire un’ulteriore opportunità agli operatori, l’Amministrazione ha quindi deciso di riaprire la finestra il 29 dicembre. “Abbiamo ritenuto corretto – prosegue l’assessora – individuare il 29 dicembre come ulteriore data utile, nel segno della massima trasparenza possibile e per non creare disparità di trattamento tra chi ha già presentato domanda il 22 dicembre e chi potrà farlo in questa nuova riapertura”.
L’assessora chiarisce inoltre che il meccanismo del click day risponde alla natura stessa dell’avviso, che prevede un’apertura a sportello in presenza di risorse finanziarie non illimitate e un elevato numero di beneficiari. “Il click day – spiega – è una scelta obbligata: se sottoponessimo le domande a una valutazione, l’intera attività si fermerebbe, con il rischio di rallentare l’erogazione dei benefici. Su questo, allo stato attuale, non è possibile intervenire”.
Infine, l’assessora ribadisce l’attenzione dell’Amministrazione verso le difficoltà rappresentate dai Consulenti del lavoro. “Abbiamo ascoltato con attenzione le istanze della categoria e siamo già venuti incontro a diverse richieste – conclude – ma un rinvio ulteriore non può essere accolto, anche in relazione ai limiti legati alla concessione degli aiuti in regime de minimis per il 2025. Per queste ragioni, in un’ottica di coerenza e trasparenza, abbiamo deciso di confermare la riapertura della finestra il 29 dicembre”.
Ufficio Stampa Regione Sardegna
(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 AVVISO STA.BILE