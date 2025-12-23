Fwd: AUGURI

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 [image: 140255.png]
*Dott.ssa Giovanna Peri*
*Marketing Communications Manager*
*web:* http://www.sicilybycar.it
NOTA: Ai sensi del Reg.UE 679/2016 GDPR, si precisa che il contenuto della
presente comunicazione e degli eventuali allegati è riservato e ad uso
esclusivo del destinatario. La stampa, diffusione, distribuzione o
copiatura di questi documenti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita. Se ha ricevuto questa comunicazione per errore, La
preghiamo di cancellarla e di informarci con cortese urgenza.
NOTE: According to Reg.UE 679/2016 GDPR, it’s specify that the contents of
this communication and any attachments are confidential and for the
exclusive use of the recipient. Printing, dissemination, distribution or
copying of these documents by any other person than the addressee is
prohibited. If you received this communication in error, please delete it
and inform us with polite urgency.
REMARQUE: Conformément au règlement UE UE 679/2016 GDPR, il est précisé que
le contenu de cette communication et les pièces jointes sont confidentiels
et à l’usage exclusif du destinataire. L’impression, la distribution, la
distribution ou la copie de ces documents par une personne autre que le
destinataire est interdite. Si vous avez reçu cette communication par
erreur, nous vous demandons de la supprimer et de nous en informer avec
gentillesse.
NOTA: De conformidad con el Reg. 679/2016 GDPR de EU, se especifica que el
contenido de esta comunicación y los archivos adjuntos son confidenciales y
para uso exclusivo del destinatario. La impresión, distribución,
distribución o copia de estos documentos por parte de cualquier persona que
no sea el destinatario está prohibida. Si ha recibido esta comunicación por
error, le pedimos gentilmente que la elimine inmediatamente.
NOTA: Ai sensi del Reg.UE 679/2016 GDPR, si precisa che il contenuto della
presente comunicazione e degli eventuali allegati è riservato e ad uso
esclusivo del destinatario. La stampa, diffusione, distribuzione o
copiatura di questi documenti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita. Se ha ricevuto questa comunicazione per errore, La
preghiamo di cancellarla e di informarci con cortese urgenza.
NOTE:
According to Reg.UE 679/2016 GDPR, it’s specify that the contents of this
communication and any attachments are confidential and for the exclusive
use of the recipient. Printing, dissemination, distribution or copying of
(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 [image: 140255.png]