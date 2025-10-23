(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Porti: PD, Salvini oggi certifica lo stallo delle nomine dei Presidenti dei Porti. Venga a riferire in Parlamento
“Continua da parecchi mesi lo scontro nella maggioranza sulla governance dei porti, un conflitto che rischia di danneggiare l’intero sistema Paese. E’ evidente che il Governo non sta agendo nell’interesse generale: i porti rimangono commissariati e senza presidenti e la maggioranza certifica l’assenza di scelte strategiche per la crescita e l’efficienza del sistema della portualità. Una gestione pessima di istituzioni che dovrebbe essere condotta con l’unico obiettivo di rafforzare la competitività e la funzionalità dei porti italiani, non di alimentare equilibri di potere interni alla maggioranza.
Le parole pronunciate oggi da Matteo Salvini, secondo cui “le nomine di parecchi presidenti di porti sono ferme in commissione al Senato da mesi” e che, di fronte allo stallo, “oggi faccio io le prime tre e poi, se la commissione non procede, la prossima settimana faccio le altre tre”, certificano non solo una frattura nella maggioranza, ma anche una torsione istituzionale che mina il principio del confronto parlamentare. Serve invece rispetto per le sedi istituzionali, a partire dal Parlamento, dove queste scelte dovrebbero essere discusse e affrontate con trasparenza e responsabilità, non imposte con atti unilaterali o logiche di forza”.
È quanto dichiarano la vicepresidente del Gruppo del Partito Democratico alla Camera, Valentina Ghio il capogruppo della Commissione Trasporti di Montecitorio Anthony Barbagallo e i componenti PD della Commissione Trasporti alla Camera Ouidad Bakkali, Andrea Casu e Roberto Morassut, a commento delle dichiarazioni del ministro Salvini sulla gestione delle nomine delle Autorità portuali. “Salvini venga a riferire in Parlamento, concludono i parlamentari, quali sono i problemi politici e di merito per cui da troppo tempo sta tenendo bloccate le nomine dei porti, non certo per allungare ancora i tempi, ma per chiarire con trasparenza quali sono i problemi e poi procedere rapidamente e al meglio con le nomine”.
