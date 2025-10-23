(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 **Conceria Pegaso, sì alla cassa integrazione straordinaria per
cessazione**
di Sara Ghilardi 23/10/2025
Un primo sostegno importante per le oltre 40 tra lavoratrici e lavoratori
della Conceria Pegaso Spa di Fucecchio senza stipendio ormai da mesi. Il
Ministero del Lavore e della Politiche Sociali, ha autorizzato la cassa
integrazione in deroga per cessazione attività.
“Registriamo con grande soddisfazione che il Ministero ha recepito le
nostre richieste emanando il decreto autorizzativo che permette l’utilizzo
della cassa integrazione straordinaria dal 13 agosto al 31 dicembre, salvo
proroghe che ci auguriamo possano esserci. Questo rappresenta una boccata
di ossigeno per le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie che da mesi
sono in grave difficoltà – ha detto Alessandra Nardini, assessora
regionale al lavoro che, a partire dal mese di agosto, ha seguito la
vicenda. Auspico – ha proseguito – che le procedure per la concreta
erogazione siano altrettanto celeri da parte degli enti preposti”.
Una realtà industriale storica del distretto conciario quella della
Pegaso, dichiarata fallita il 13 agosto scorso, per la quale era stato
attivato immediatamente il tavolo dell’unità di crisi di Regione/Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego che ha visto la partecipazione
dell’assessora Alessandra Nardini, di Valerio Fabiani, consigliere per le
crisi aziendali del presidente Giani, della Sindaca di Fucecchio, delle
organizzazioni sindacali e del curatore giudiziale.
Una sinergia tempestiva che ha permesso di arrivare nel più breve tempo
possibile alla richiesta da parte del curatore al Ministero del Lavoro del
ricorso alla cassa integrazione straordinaria per tutte le lavoratrici e i
lavoratori occupati nell’azienda fallita. Richiesta che oggi è stata
accolta con l’emanazione dell’apposito decreto.
