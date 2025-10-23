7° comunicato stampa del 23 ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
MONDRAGONE (CE). SI PRESENTA IN CASERMA ARMATA DI PISTOLA. DONNA DENUNCIA
DAI CARABINIERI.
È accaduto nel pomeriggio odierno presso la Stazione carabinieri di
Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale hanno denunciato
in stato di libertà una 56enne, a seguito del ritrovamento di unarma
durante la presentazione di una denuncia presso.
La donna si era recata presso gli uffici dellArma per sporgere denuncia di
minacce subite da alcuni familiari. Durante la deposizione ha dichiarato di
essere in possesso di una pistola scacciacani che custodiva allinterno
della propria borsa. Su richiesta specifica dei carabinieri, la stessa,
noncurante delle violazioni commesse, ha consegnato spontaneamente larma,
una pistola scacciacani Gamo C-15 Blowback con caricatore a pallini, non
dotata del tappo rosso di sicurezza.
Larma è stata immediatamente sottoposta a sequestro in attesa di essere
versata presso lUfficio Corpi di Reato.
La 56enne è stata deferita allAutorità Giudiziaria per il reato di porto di
armi od oggetti atti ad offendere, mentre i Carabinieri hanno informato
tempestivamente la Procura della Repubblica competente.
Lintervento dei militari ha consentito di garantire la sicurezza
allinterno della struttura e di procedere nel rispetto della legge,
evitando potenziali rischi legati alla detenzione impropria di armi.
