Close Menu
Trending
giovedì 23 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

7° comunicato stampa del 23 ottobre 2025

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
MONDRAGONE (CE). SI PRESENTA IN CASERMA ARMATA DI PISTOLA. DONNA DENUNCIA
DAI CARABINIERI.
È accaduto nel pomeriggio odierno presso la Stazione carabinieri di
Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale hanno denunciato
in stato di libertà una 56enne, a seguito del ritrovamento di unarma
durante la presentazione di una denuncia presso.
La donna si era recata presso gli uffici dellArma per sporgere denuncia di
minacce subite da alcuni familiari. Durante la deposizione ha dichiarato di
essere in possesso di una pistola scacciacani che custodiva allinterno
della propria borsa. Su richiesta specifica dei carabinieri, la stessa,
noncurante delle violazioni commesse, ha consegnato spontaneamente larma,
una pistola scacciacani Gamo C-15 Blowback con caricatore a pallini, non
dotata del tappo rosso di sicurezza.
Larma è stata immediatamente sottoposta a sequestro in attesa di essere
versata presso lUfficio Corpi di Reato.
La 56enne è stata deferita allAutorità Giudiziaria per il reato di porto di
armi od oggetti atti ad offendere, mentre i Carabinieri hanno informato
tempestivamente la Procura della Repubblica competente.
Lintervento dei militari ha consentito di garantire la sicurezza
allinterno della struttura e di procedere nel rispetto della legge,
evitando potenziali rischi legati alla detenzione impropria di armi.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl