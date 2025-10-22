(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 Filini (FdI): Conte ha difficoltà con economia, suo superbonus ha arricchito banche
“Che Conte abbia difficoltà con l’economia è cosa abbastanza nota, ma stupisce che dopo tutti questi anni ancora non abbia capito come ha arricchito le banche con il superbonus. Allora, glielo rispieghiamo in modo facile facile: grazie al cosiddetto ‘sconto in fattura’ chi aveva crediti fiscali andava in banca e se li faceva liquidare a fronte di un tasso di interesse che in alcuni casi è arrivato anche oltre il 20 per cento. Affari d’oro per le banche che in condizioni normali prestano denaro a tassi decisamente più bassi. Ecco, oltre ai fortunati proprietari di seconde case e castelli, chi ha tratto più beneficio dalla norma più antieconomica della storia della Repubblica italiana sono appunto le banche, che ai tempi di Conte avevano tanti buoni motivi per stappare bottiglie di champagne. Invece di avventurarsi in materie che evidentemente non conosce è il caso che Conte chieda scusa agli italiani per tutti i danni fatti”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile nazionale del programma di FdI.
