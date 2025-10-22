El Alamein: a Tivoli Terme il ricordo di chi diede la vita per l’Italia

Si invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di deposizione della corona ai Caduti, in occasione dell’83° anniversario della Battaglia di El Alamein, sabato 25 ottobre 2025 alle ore 10:00 in Via dei Martiri Tiburtini a Tivoli Terme.
Ricordare El Alamein significa restituire voce a una generazione che seppe resistere oltre ogni limite, nel nome del dovere, tra le sabbie e il silenzio del deserto, simbolo di dignità militare e umana che il tempo non ha cancellato.
Alla cerimonia parteciperà il picchetto in armi del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, custode della memoria di quei reparti che scrissero pagine di sacrificio ed eroismo per l’Italia. Il programma completo è riportato nella locandina.