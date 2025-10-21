Comitato di indirizzo Restart, Biondi: “Finalmente arriva a compimento un percorso nato nel 2017”

(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 L’Aquila, 21 ottobre 2025
“Finalmente arriva a compimento un percorso nato nel 2017, quando mi sono insediato come sindaco dell’Aquila e ho registrato che il Governo di allora trattava i comuni come gli ‘ultimi della classe’, senza linee specifiche di finanziamento che li riguardassero. Da allora decidemmo di far partire un processo di condivisione con le aree omogenee per progetti congiunti di sviluppo territoriale. Oggi quel processo arriva a compimento e sono fiducioso che grazie alla sinergia tra Governo, Struttura di missione, Regione e comuni del cratere, saremo in grado di accompagnare la ricostruzione fisica dei luoghi con strategie efficaci di sostegno socio-economico di medio-lungo periodo”.
Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’esito della riunione del comitato di indirizzo Restart che si è tenuta questo pomeriggio.
(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 L’Aquila, 21 ottobre 2025