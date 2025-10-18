Close Menu
Manovra. Cerreto (FdI): su Sanità Governo Meloni e ministro Schillaci mantengono gli impegni

By
(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

“La manovra finanziaria 2026 conferma l’attenzione e l’impegno del governo Meloni per la sanità pubblica, con un incremento record di 2,4 miliardi del Fondo sanitario nazionale. Un investimento senza precedenti che consentirà l’assunzione di oltre 7.300 tra medici, infermieri e tecnici sanitari, rafforzando concretamente il sistema sanitario e migliorando la qualità dei servizi ai cittadini.
A questo si aggiunge l’aumento di 350 milioni del tetto di spesa per la farmaceutica, per garantire una maggiore disponibilità di farmaci e un approvvigionamento più efficiente delle strutture ospedaliere. Con queste misure, il governo e il ministro della Salute ribadiscono la volontà di ridurre le liste d’attesa, valorizzare il personale sanitario e potenziare la prevenzione e la tutela della salute mentale. Un impegno concreto per una sanità pubblica più forte, più giusta e più vicina ai cittadini”.
È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

