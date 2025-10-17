Close Menu
Trending
venerdì 17 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Convocazione della Commissione Consiliare congiunta II e VII martedì 21.10.2025 ore 18:30 in videoconferenza

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA
II Commissione “Garanzia e Controllo”
Garanzia e Controllo sull’attività dell’Ente e sugli Organismi partecipati del Comune
VII Commissione “Cultura, Sport, Turismo e Diritti”
con competenze in materia di Politiche Culturali, Politiche dello Sport, Politiche del Turismo, Politiche dei Diritti e
della Pari Opportunità, Politiche del Benessere Animale
Parma, 17 ottobre 2025
Ai Componenti delle Commissioni
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Al Vice Sindaco
Al Vice Segretario Generale
All’Ufficio Cerimoniale
All’Ufficio Stampa
Loro Sedi
videoconferenza
Si comunica che le Commissioni consiliari II “Garanzia e Controllo” e VII “Cultura, Sport, Turismo e
Diritti” sono convocate in seduta congiunta per il giorno
MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2025
alle ore 18:30
La riunione della Commissione consiliare congiunta si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma
Teams, con il seguente O.d.G:
Proposta di deliberazione n. 5271/2025 avente ad oggetto: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA
PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO DI PARMA E GESTIONE DEI
SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA, DENOMINATA “PARMA WELCOME”.
COSTITUZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI STATUTO. I.E.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl