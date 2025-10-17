Convocazione della Commissione Consiliare congiunta II e VII martedì 21.10.2025 ore 18:30 in videoconferenza

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA
II Commissione “Garanzia e Controllo”
Garanzia e Controllo sull’attività dell’Ente e sugli Organismi partecipati del Comune
VII Commissione “Cultura, Sport, Turismo e Diritti”
con competenze in materia di Politiche Culturali, Politiche dello Sport, Politiche del Turismo, Politiche dei Diritti e
della Pari Opportunità, Politiche del Benessere Animale
Parma, 17 ottobre 2025
Ai Componenti delle Commissioni
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
Al Vice Sindaco
Al Vice Segretario Generale
All’Ufficio Cerimoniale
All’Ufficio Stampa
Loro Sedi
videoconferenza
Si comunica che le Commissioni consiliari II “Garanzia e Controllo” e VII “Cultura, Sport, Turismo e
Diritti” sono convocate in seduta congiunta per il giorno
MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2025
alle ore 18:30
La riunione della Commissione consiliare congiunta si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma
Teams, con il seguente O.d.G:
Proposta di deliberazione n. 5271/2025 avente ad oggetto: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA
PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO DI PARMA E GESTIONE DEI
SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA, DENOMINATA “PARMA WELCOME”.
COSTITUZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI STATUTO. I.E.
