Aggiuntivo all’ordine del giorno della Commissione Consiliare congiunta III – IV del 22 ottobre 2025 e contestuale anticipazione orario di convocazione alle ore 18:00

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONE CONGIUNTA
III “Urbanistica, Attività produttive e Protezione civile”
con competenze in materia di Politiche di Pianificazione e Rigenerazione del Territorio, Politiche di Sviluppo delle
Attività Economiche e del Commercio, Protezione Civile
IV “Ambiente, Mobilità e Transizione digitale”
con competenze in materia di Politiche di Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Politiche della Mobilità
Sostenibile, Politiche della Transizione Digitale, Politiche del Verde e del Decoro Urbano
Parma, 17 ottobre 2025
Ai Componenti delle Commissioni
Ai Consiglieri Comunali
Al Sindaco
All’Assessore Borghi
All’Assessora Vernizzi
All’arch. Montanini
All’Ufficio Cerimoniale
All’Ufficio Stampa
Loro Sedi
OGGETTO: Aggiuntivo all’ordine del giorno della Commissione Consiliare congiunta III – IV del 22 ottobre
2025 e comunicazione di variazione orario.
Facendo seguito all’avviso Prot. Gen. n. 293618 del 14/10/2025, con la presente si comunica che
all’ordine del giorno della riunione in seduta congiunta delle Commissioni III “Urbanistica, Attività
produttive e Protezione civile” e IV “Ambiente, Mobilità e Transizione digitale”, convocate per il giorno
mercoledì 22 ottobre 2025 presso la Sala Consiglio della Residenza Municipale – strada Repubblica,1,
viene aggiunto il seguente argomento:
Proposta di deliberazione n. 5270/2025 avente ad oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICOECONOMICA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO AL TORRENTE
BAGANZA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA CITTA’ DI PARMA E L’ABITATO DI SALA BAGANZA”
RELATIVAMENTE AD INTERVENTI LOCALIZZATI NEI COMUNI DI PARMA E COLLECCHIO. – RATIFICA DELLA
DETERMINAZIONE CONCLUSIVA E LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, CON APPOSIZIONE DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’, AI SENSI DELL’ART.
53 DELLA L.R. 24/2017. I.E.
Si comunica inoltre che, per la somma degli argomenti da trattare, l’orario di convocazione è anticipato
alle ore 18:00.
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE