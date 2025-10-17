(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 COMUNICATO STAMPA
AGCOM: SOLIDARIETA’ A SIGFRIDO RANUCCI PER IL VILE ATTENTATO
Il Presidente e i Commissari dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni esprimono la più viva
solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il vile attentato subito la
scorsa notte.
Si tratta di un atto intimidatorio che, oltre a costituire un gravissimo reato nei confronti della persona,
rappresenta un attacco alla libertà di un professionista dell’informazione e al diritto di tutti gli italiani
ad un’informazione libera, indipendente e qualificata.
Roma, 17 ottobre 2025
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 COMUNICATO STAMPA