Viabilità – Dal 21 ottobre modifiche alla circolazione in via Sardegna

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
ORDINANZA N. 461
DEL 16/10/2025
Località: Via Sardegna, tratto compreso tra Dal 21 ottobre 2025 a fine lavori
via Carnia e via La Sila. Modifica della
circolazione per Lavori di Messa in sicurezza
rischio idraulico nelle aree di via Sardegna.
SETTORE POLIZIA LOCALE
Il Dirigente
Visto il Decreto Sindacale del 16 gennaio 2024 numero 5 di assegnazione, al sottoscritto, dell’incarico di
direzione del Settore Polizia Locale;
Preso atto delle esigenze evidenziate durante la fase di cantiere per i lavori di: Messa in sicurezza rischio
idraulico nelle aree di via Sardegna e implementazione condotta tratto Foro Boario-Via Carnia, Contratto
d’Appalto Rep. 438 del 12/12/2024, Committente Comune di Oristano, volta a richiedere l’ordinanza per la
disciplina al traffico, protocollo Ente n. 70921 del 09/10/2025, volta alla modifica della circolazione stradale
nella via Sardegna, nel tratto da via Carnia e via La Sila, con deviazione del traffico veicolare direzione Foro
Boario come da planimetria di dettaglio allegata alla presente ordinanza;
Considerato che i lavori previsti consisteranno in questa fase in operazioni di scavo con mezzi meccanici e
mezzi di trasporto d’opera per l’implementazione della condotta pubblica;
Tenuto conto che in relazione ai suddetti interventi le necessarie modifiche della circolazione stradale saranno
le seguenti:
1. divieto di sosta a tutte le categoria di veicoli per consentire i lavori di scavo lungo le vie interessate;
2. Divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, direzione Foro Boario, con deviazione del traffico nelle
vie adiacenti;
Valutata positivamente l’istanza, e ritenuto opportuno evaderla come proposta;
Dato atto dell’osservanza dell’articolo 6-bis, legge 241/1990 (Conflitto d’interessi);
Richiamati:
il decreto legislativo 285/1992 (Codice della strada) ed il decreto del Presidente della Repubblica
495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), sulla disciplina della circolazione
stradale;
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il
Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “i criteri generali di sicurezza relativi
alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
CARTACEA
DI ORIGINALE
il COPIA
regolamento
comunale
per gliDIGITALE.
interventi di manomissione del suolo pubblico, approvato con
documento firmato digitalmente da Giovanni Nicola Uras e stampato il giorno 16/10/2025 da Gianluigi Porcu.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
deliberazione del Consiglio Comunale numero 26 del 22 marzo 2011;
Ritenuto:
nel pubblico interesse di dover provvedere in merito, onde consentire il regolare svolgimento dei
predetti lavori la cui committenza è in capo all’Amministrazione Comunale;
• opportuno modificare la vigente disciplina secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal giorno 21 Ottobre 2025 e sino a fine esigenze lavorative, nelle vie in premessa indicate:
Nella VIA SARDEGNA, nel tratto dalla via Carnia a via La Sila, ambo i lati, l’istituzione del DIVIETO
DI SOSTA h 24, inclusi i sabato e i festivi, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per tutte le
categorie di veicoli, per consentire i lavori di scavo;
Nella VIA SARDEGNA, direzione di marcia verso Foro Boario, nel tratto di via individuato dalla via
Carnia a via La Sila, l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO h 24, inclusi i sabato e i festivi, per
consentire i lavori di scavo;
La deviazione del traffico veicolare provveniente da via Tirso direzione Foro Boario, di cui al punto 2,
in via Domenico Cimarosa e Via Rossini, e/o via Carnia;
L’obbligo di svolta a destra con direzione Via Vandalino Casu per i veicoli provenienti da via
Brancaleone Doria;
La RISERVA DEGLI SPAZI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA TECNICA DEI VEICOLI STRUMENTALI
AI LAVORI, previa acquisizione di altra autorizzazione ove necessaria (transiti e/o trasporti di tipo
eccezionale, transiti in deroga ai divieti di transito per massa superiore a 35 e/o 75 Q.li) in deroga ai
divieti di cui a punti che precedono;
La facoltà degli operatori di polizia stradale, in presenza di esigenze connesse alla sicurezza della
circolazione, di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo
dalla segnaletica in atto;
L’esposizione, a cura della ditta esecutrice dei lavori e/o dalla Direzione dei lavori, di segnaletica
stradale di indicazione per fornire agli utenti della strada informazioni necessarie alla guida e
all’individuazione di strade, di località, di itinerari ecc.;
Quanto previsto dal punto 5 che precede, a cura della della ditta esecutrice dei lavori e/o dalla Direzione
dei lavori, dovrà essere comunicato al Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima l’inizio dei divieti
0783/78396);
La presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso
o sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari, di competenza di altri
Enti o di altri Servizi Comunali in corso di validità;
dispone
è fatto obbligo, per quanto di rispettiva competenza, all’impresa esecutrice dei lavori e/o alla Direzione
dei lavori:
a) dell’apposizione della prescritta segnaletica stradale, degli sbarramenti, dei dispositivi luminosi notturni, a
propria cura e spese e come di seguito indicato:
– nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di
esecuzione ed attuazione;
– nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni indicate dal disciplinare tecnico relativo agli schemi per il
delle procedure di revisione integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” regolamentazione della circolazione lungo il
tratto stradale interessato dai lavori;
– in modo da garantire uno spazio di avvistamento tra conducente di veicolo ed il segnale stradale, libero da
ostacoli per una corretta visibilità;
b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il
cantiere è terminato;
d) le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
e) effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire la costante efficienza della segnaletica
stradale
degli impianti
per tutta la DIGITALE.
durata dei lavori;
COPIAeCARTACEA
DI ORIGINALE
documento firmato digitalmente da Giovanni Nicola Uras e stampato il giorno 16/10/2025 da Gianluigi Porcu.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
f) la realizzazione di recinzioni, transennature o altra segnalazione idonea, in prossimità dei lavori e in
corrispondenza degli incroci vicini, necessaria ad evitare il transito di veicoli non autorizzati nelle aree
di cantiere;
di esporre la segnaletica stradale preventiva tramite idonei segnali di avviso, ALMENO 48 ORE PRIMA
DELL’INTERVENTO,
comunicare
l’avvenuta
predisposizione
che ogni responsabilità per danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell’esecuzione
delle attività, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e della
sicurezza della circolazione, rimangono a proprio carico, comprese quelle in materia di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e
deputato al controllo stradale, completamente sollevato ed indenne;
avverte
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
Ufficio D.L. e C.S.E.
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di
questo Comune;
demanda
agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all’articolo 12, Nuovo Codice della Strada, la vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente.
Da trasmettere via posta elettronica a:
Centrale Operativa Polizia Locale
Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Impresa Appaltatrice SCEBO Srl
A.R.S.T.
Istruttore Ing. Gianluigi Porcu
Il Dirigente
Uras Giovanni Nicola / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Giovanni Nicola Uras e stampato il giorno 16/10/2025 da Gianluigi Porcu.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 16/10/2025 da Gianluigi Porcu.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNE DI ORISTANO