Natale 2025, Tonitto 1939 firma il gelato al Panmoro Bauli. La versione frozen dell’iconico dolce natalizio al cacao

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Il gelato è da sempre un simbolo di piacere e convivialità, capace di
arricchire ogni tavola con un momento di dolcezza e freschezza, anche a
Natale. Per questo, in occasione delle feste 2025, Tonitto 1939 ha
realizzato, in collaborazione con la storica azienda veronese, il nuovo
gelato Panmoro Bauli, un incontro unico tra la qualità del gelato e il
sapore inconfondibile del celebre dolce natalizio italiano al cacao.
Linnovativo Panmoro Bauli si estende dunque anche alla categoria gelati
grazie al lancio del nuovo gusto omonimo: una base di gelato al cioccolato,
arricchita da soffici pezzi di dolce al cacao, per richiamare fedelmente
lesperienza sensoriale del prodotto originale. Tonitto 1939 ha selezionato
solo ingredienti tracciati lungo lintera filiera, senza conservanti e OGM,
per offrire un prodotto autentico e raffinato.
La combinazione di gelato al cioccolato e piccoli pezzi di dolce al cacao
richiama il gusto e la struttura del prodotto originale, rendendolo perfetto
da servire come dessert nelle tavole delle feste. Con questa novità, Tonitto
1939 amplia la propria gamma di gelati, offrendo una proposta che unisce la
tradizione dolciaria natalizia italiana a unesperienza di gusto ricca e
piacevole.
Oltre al Panmoro Bauli, Tonitto 1939 propone anche i gelati ispirati ai
classici natalizi italiani, come il gelato al pandoro e al panettone Bauli,
sempre realizzati in collaborazione lazienda veronese e reinterpretati in
versioni cremose e avvolgenti che racchiudono lessenza dei dolci
tradizionali. Il primo unisce la fragranza della vaniglia e il
caratteristico aroma del pandoro, dando vita a una consistenza cremosa e
rinfrescante, mentre il secondo con la presenza di frutta candita e uvetta
richiama la tradizione dolciaria italiana, offre un sapore che combina
freschezza e ricchezza gustativa. In questo modo, lazienda continua a
offrire ai propri consumatori un momento di piacere e felicità, celebrando
la tradizione dolciaria veronese con un tocco innovativo.
