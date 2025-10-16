Close Menu
giovedì 16 Ottobre 2025
La FAO e l’Italia svelano un francobollo commemorativo per l’80° anniversario dell’Organizzazione

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha svelato oggi un francobollo commemorativo per celebrare il suo 80° anniversario. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e Poste Italiane, è stata presentata ufficialmente durante la cerimonia della Giornata Mondiale dell’Alimentazione  presso la sede della FAO a Roma.

Il francobollo, emesso nell’ambito della serie italiana “Valori Sociali” – che celebra istituzioni e iniziative che contribuiscono al bene comune – celebra gli otto decenni di lavoro della FAO per garantire la sicurezza alimentare per tutti. Progettato dalla FAO e ottimizzato dal Centro Filatelico IPZS, presenta il logo dell’80° anniversario della FAO che simboleggia gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, l’emblema istituzionale dell’Organizzazione e il suo motto “Fiat Panis”, rappresentato da una spiga di grano stilizzata che forma il numero 80. Sullo sfondo, è raffigurata la sede storica della FAO nel quartiere Aventino di Roma, con la bandiera delle Nazioni Unite che sventola sopra.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Direttore Generale della FAO QU Dongyu, del Sottosegretario di Stato per le Imprese e il Made in Italy, Fausta Bergamotto, e di alti rappresentanti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e di Poste Italiane.

Il francobollo e la sua collezione filatelica celebrano non solo l’eredità della FAO, ma anche la sua visione per il futuro. Per l’occasione è stata realizzata anche una serie di etichette commemorative (erinnofili) ispirate ai Quattro Modi di Fare Bene della FAO: migliore produzione, migliore nutrizione, migliore ambiente e migliore vita – non lasciare indietro nessuno, e al tema FAO80.

Il francobollo sarà disponibile in Italia dal 16 ottobre 2025 presso gli sportelli filatelici di tutto il Paese e online tramite il sito web di Poste Italiane.

