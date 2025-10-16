Close Menu
Toscana

Inaugurazione del nuovo centro sportivo Padel Sgv

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 *Inaugurazione del nuovo centro sportivo Padel Sgv *
/Domenica 19 ottobre, dalle 16 alle 20, in via Enrico Fermi a San
Giovanni Valdarno, sarà inaugurato il nuovo centro sportivo con campi da
padel, tennis e pickleball, nato dalla riqualificazione dell’area e
pensato per il benessere e la socialità./
Un altro importante tassello nel percorso di riqualificazione urbana di
San Giovanni Valdarno è pronto a concretizzarsi. Domenica 19 ottobre,
dalle 16 alle 20, si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo centro
sportivo Padel Sgv, situato in via Enrico Fermi, nel cuore del quartiere
Lucheria.
Tre campi da padel, un campo da tennis, uno da pickleball, spogliatoi e
punto ristoro.
Un’area completamente rinnovata che diventa oggi un nuovo luogo di
aggregazione, sport e benessere per la comunità sangiovannese.
Il nuovo centro nasce da un percorso di riqualificazione urbana avviato
dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il
patrimonio pubblico e restituire spazi vivibili e moderni ai cittadini.
L’intervento è stato realizzato grazie a una concessione pubblica
assegnata tramite bando pubblico a Luciano e Matteo Cavoto che, insieme
alla socia Assha Singh, hanno progettato e realizzato la struttura con
l’architetto Claudio Lastrucci.
L’area di via Fermi, nel quartiere Lucheria, era in precedenza occupata
da campi da calcetto in disuso e da strutture abbandonate. Il percorso
di riqualificazione è iniziato nel 2019, con la bonifica e lo
smaltimento dei materiali residui, e si è concluso con la realizzazione
di un moderno centro sportivo capace di offrire nuove opportunità di
svago e socialità.
“Un’altra area di San Giovanni Valdarno vede compiersi un intervento di
riqualificazione atteso da tempo – dichiara Valentina Vadi, sindaco di
San Giovanni Valdarno –. L’area verde di via Fermi era in stato di

