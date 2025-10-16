CS INSULTI A MELONI, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI)

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Verrecchia (FdI): Landini offende, Meloni lavora. Basta provocazioni.
“Le parole di Maurizio Landini contro il presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, sono gravi e indegne del ruolo che ricopre. Invece di insultare,
dovrebbe occuparsi dei problemi reali dei lavoratori. Meloni guida il Paese
con serietà e coraggio, mentre certa sinistra si rifugia ancora nella
provocazione sterile. Fratelli d’Italia è al fianco del Premier e dei
cittadini, non dei mestatori da salotto.” Lo dichiara il capogruppo di
Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.
L’ Aquila, 16 ottobre 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
