CS INSULTI A MELONI, LA NOTA DI DI BIASE (FDI)

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 *COMUNICATO STAMPA **DI BIASE (FDI): Solidarietà a Giorgia Meloni contro
sessismo e degrado del linguaggio politico*
“Esprimo a nome mio e dell’intera comunità politica di FDI della provincia
di Chieti, piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni,
vittima di offese verbali da parte del segretario generale della CGIL
Maurizio Landini, che la ha definita cortigiana. Un atto, a mio avviso, da
condannare in quanto lesivo della dignità di una donna che è impegnata
quotidianamente nella politica e nelle istituzioni. Tale comportamento è la
prova di come, nell’anno di grazia 2025, sia ancora diffusa la mentalità
maschilista secondo cui quando è una donna a rappresentare certi ruoli, sia
permesso di attaccarla sull’aspetto fisico e non sulle competenze. Restano
amarezza e profonda tristezza per l’attribuzione di ‘cortigiana’ rivolta al
Premier Meloni, segno che abbiamo ancora tanta strada da fare per
raggiungere, in politica come nella società, una cultura basata sul
rispetto della persona e su una autentica parità di genere. Riteniamo,
inoltre, segno di grande irresponsabilità morale ed etica, soprattutto in
questo delicato momento storico, usare termini offensivi e imprechi da chi
ricopre tale ruolo, senza conoscere il peso da dare alle parole, come i
qualunquisti da bar trasferitisi sul web e i mestatori e provocatori che
affollano blog, social network, siti internet che con i loro commenti hanno
avvelenato l’aria e il clima politico, facendo credere che le battute da
osteria trasferite nei post siano politica, gettando benzina sulla rabbia
dei cittadini. Tutto fa parte di questo *milieu*, trionfo del qualunquismo.
In questi contesti non può che crescere un clima che arma la mente dei più
deboli e dei più disperati. Armano la mano anche di gente che si sente
autorizzata a commettere atti violenti, istigata da parole che li
convincono di essere legittimati a insultare e colpire. Soprattutto sono
stati sdoganati gli insulti, aggressioni fisiche e verbali, come se
fossero cose normali”. Lo afferma, la consigliera comunale FdI di Chieti,
Carla Di Biase.
Chieti, 16 ottobre 2025
