CS INSULTI A MELONI, LA NOTA DEI PARLAMETARI FDI

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Liris, Sigismondi, Testa (FdI): parole di Landini gravi e fuori luogo,
attacco politico inaccettabile
“Le dichiarazioni di Maurizio Landini rappresentano un uso improprio del
ruolo sindacale e un attacco politico frontale, del tutto inaccettabile per
chi dovrebbe tutelare i lavoratori e non strumentalizzarli. Invece di
alimentare tensioni e scontri ideologici, il segretario della Cgil dovrebbe
concentrarsi sui veri problemi del Paese: il lavoro, la sicurezza, la
produttività e il sostegno alle imprese. Fratelli d’Italia e il governo
Meloni stanno lavorando con responsabilità e serietà per rispondere alle
esigenze concrete degli italiani, non per fare propaganda.
Le uscite di Landini, ancora una volta, dimostrano quanto certa sinistra
sindacale sia rimasta ancorata a vecchi schemi che nulla hanno a che vedere
con la realtà e con il futuro dell’Italia”. Lo affermano, in una nota
congiunta I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Guido Liris,
Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa.
Roma, 16 ottobre 2025
Ufficio stampa
Tiziana Le Donne
