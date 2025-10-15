TS 15/10/2025 VENERDÌ 17 E SABATO 18 OTTOBRE SI SVOLGERÀ ALLO SPAZIO FORUM DEL MUSEO LETS IL CONVEGNO INTERNAZIONALE “PER GIOTTI. STUDI E RICORDI A CENTOQUARANTA ANNI DALLA NASCITA”

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 con la coorganizzazione di
studi e ricordi a centoquaranta anni dalla nascita
VIRGILIO GIOTTI (Trieste 1885-1957) è stato, insieme a Saba, il più importante poeta giuliano e uno dei maggiori poeti dialettali del Novecento italiano. L’opera poetica, raccolta quasi interamente in Colori, deve la sua grandezza alla capacità di usare il dialetto per una poesia dai temi quotidiani ma di elevata intensità lirica che trasfigura la realtà contingente, trasformandola in una realtà interiore fortemente intellettualizzata. Nel 2025
ricorrono i 140 anni dalla nascita di Giotti e il CENTRO STUDI SCIPIO SLATAPER – in coorganizzazione con il COMUNE DI TRIESTE, con il contributo
delle FONDAZIONI CASALI e con il patrocinio della MOD – propone un convegno per una lettura a tutto tondo del poeta e della sua produzione.
MUSEO LETS PIAZZA HORTIS, 4 – TRIESTE
VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025
15.00 Saluti e avvio dei lavori
Luca Zorzenon (Centro Studi Scipio Slataper)
Per Virgilio Giotti. Introduzione al convegno
15.15 Sessione 1, modera Riccardo Cepach (Museo LETS)
Vittorina Quarantotto Vianello (Archivio Virgilio Giotti)
Ricordi di mio nonno
a cura di Salvo Nadrah, letti da Mara Quarantotto
Anna Modena (Università di Pavia)
«Concordi nel giudizio e nell’affetto, come mai ci siamo trovati
per nessun altro». Giotti e Quarantotti Gambini
Lorenzo Bartoloni (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Giotti e Saba (1900-1914). Sistemi metrici a confronto
pausa
17.15 Sessione 2, modera Stefano Carrai (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Paolo Senna (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
«Un’urgenza affettuosa». Angelo Barile e Virgilio Giotti
Elisa Donda (Università di Ferrara)
«La nostra felicità è in pericolo serio; il mondo delle forme
e dei colori non basterà a impedire che rovini».
Lettere fra Virgilio Giotti e Giorgio Fano
Claudio Grisancich
Virgilio Giotti e la quieta allegria del vivere: via La Marmora 34
SABATO 18 OTTOBRE 2025
9.00 Sessione 3, modera Pierluigi Sabatti (Circolo della Stampa di Trieste)
Lorenzo Tommasini (Centro Studi Scipio Slataper)
Virgilio Giotti e i battiti del cuore.
Forme poetiche tra Colori e Novi colori
Davide Borghero (Università di Siena)
Meccanismi iterativi e ripetizione lessicale
nei Colori di Virgilio Giotti
Laurent Feneyrou (STMS-CNRS / Ircam / Sorbonne Université)
Traduire Giotti.
Il dialetto triestino alla prova della lingua francese
pausa
11.00 Sessione 4, modera Luca Zorzenon (Centro Studi Scipio Slataper)
Fulvio Senardi (Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione)
Appunti inutili, lo sconforto del poeta
Simone Volpato (Libreria Antiquaria Drogheria 28)
Virgilio Giotti costruttore di libri
Gabriella Norio, Sergio Vatta (Biblioteca Civica Hortis)
La nostra vita, degna, nella casa umana:
disegni e dipinti di Virgilio Giotti, Paolo Belli e Nina Schekotoff
13.00 Conclusione dei lavori
Comitato scientifico: Stefano Carrai, Riccardo Cepach, Anna Modena, Lorenzo Tommasini, Luca Zorzenon.
Comitato organizzativo: Luca Manenti, Aurelio Slataper, Lorenzo Tommasini, Luca Zorzenon.
