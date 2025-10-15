Close Menu
Trending
mercoledì 15 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Albano (FDI): “Una manovra responsabile, nel segno della stabilità e del buon governo”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 *Albano (FDI): “Una manovra responsabile, nel segno della stabilità e del
buon governo”*
Roma, 15 ottobre 2025 – “Il Governo è impegnato nella definizione di una
manovra economica improntata alla prudenza e alla responsabilità, con
l’obiettivo di coniugare gli obiettivi economici e sociali con la
sostenibilità della finanza pubblica”. Lo dichiara in una nota il
Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e deputato di
Fratelli d’Italia, Lucia Albano.
“Non si tratta di una manovra dettata da logiche elettorali, ma orientata
al futuro delle prossime generazioni. Il lavoro svolto in questi tre anni
per mettere in sicurezza i conti pubblici – spiega – ha rafforzato la
credibilità dell’Italia sui mercati internazionali, come dimostrano le
recenti valutazioni positive delle agenzie di rating e la riduzione dello
spread. Questo comporta un risparmio significativo sugli interessi del
debito pubblico, che valgono 80 miliardi di euro l’anno, rafforzando un
principio che va oltre l’economia: non lasciare alle generazioni future il
peso di nuovi debiti”.
“La manovra prevede l’allocazione delle risorse su interventi mirati,
strutturali ed efficaci, abbandonando definitivamente la stagione degli
sprechi e delle misure una tantum. Le direttrici principali della manovra –
aggiunge – saranno: la riduzione della pressione fiscale, in particolare
sul ceto medio; il rafforzamento del sistema sanitario; l’incremento del
potere d’acquisto dei lavoratori; il sostegno a famiglie e imprese, con
attenzione a quelle che investono in occupazione e innovazione”.
“Il Governo conferma la linea di serietà e coerenza che porta avanti fin
dal primo giorno: niente promesse irrealistiche, ma impegni concreti e
sostenibili per lo sviluppo dell’Italia”, conclude.
*On. Lucia Albano*
*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*
*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl