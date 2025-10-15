(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 *Albano (FDI): “Una manovra responsabile, nel segno della stabilità e del
buon governo”*
Roma, 15 ottobre 2025 – “Il Governo è impegnato nella definizione di una
manovra economica improntata alla prudenza e alla responsabilità, con
l’obiettivo di coniugare gli obiettivi economici e sociali con la
sostenibilità della finanza pubblica”. Lo dichiara in una nota il
Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e deputato di
Fratelli d’Italia, Lucia Albano.
“Non si tratta di una manovra dettata da logiche elettorali, ma orientata
al futuro delle prossime generazioni. Il lavoro svolto in questi tre anni
per mettere in sicurezza i conti pubblici – spiega – ha rafforzato la
credibilità dell’Italia sui mercati internazionali, come dimostrano le
recenti valutazioni positive delle agenzie di rating e la riduzione dello
spread. Questo comporta un risparmio significativo sugli interessi del
debito pubblico, che valgono 80 miliardi di euro l’anno, rafforzando un
principio che va oltre l’economia: non lasciare alle generazioni future il
peso di nuovi debiti”.
“La manovra prevede l’allocazione delle risorse su interventi mirati,
strutturali ed efficaci, abbandonando definitivamente la stagione degli
sprechi e delle misure una tantum. Le direttrici principali della manovra –
aggiunge – saranno: la riduzione della pressione fiscale, in particolare
sul ceto medio; il rafforzamento del sistema sanitario; l’incremento del
potere d’acquisto dei lavoratori; il sostegno a famiglie e imprese, con
attenzione a quelle che investono in occupazione e innovazione”.
“Il Governo conferma la linea di serietà e coerenza che porta avanti fin
dal primo giorno: niente promesse irrealistiche, ma impegni concreti e
sostenibili per lo sviluppo dell’Italia”, conclude.
