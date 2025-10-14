(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Rai, Montaruli (FdI): Basiti da parole giornalista, chieda scusa
“Restiamo esterrefatti e basiti dalle parole usate dal giornalista Rai che, nel documentare i disordini pre partita a Udine in cui la nostra nazionale sfida Israele, auspica che l’Italia almeno sul campo da calcio possa eliminare Israele. Sono parole di una pesantezza e gravità inaccettabili, tanto più se pronunciate da un giornalista in servizio che nel suo racconto deve essere il più imparaziale possibile. Affermazioni oltraggiose in un momento storico importantissimo, tra l’altro, in cui, grazie agli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Italia e altri Paesi si è giunta ad una tregua. Chiediamo che i vertici Rai e il direttore della testata prendano le distanze e che il giornalista si scusi per quanto detto”.
Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.
