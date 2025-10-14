(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Comunicato Stampa
QUARANTOLI: CONCLUSI I LAVORI SULLA TRIBUNA DELL’IMPIANTO FRAZIONALE
Lisa Secchia (Assessore allo Sport): “Un nuovo passo verso il rilancio dell’impianto sportivo”.
Si sono conclusi i lavori di realizzazione e riqualificazione della tribuna e del campo da gioco presso l’impianto sportivo in via S. Pertini 3, nella frazione di Quarantoli. Un intervento articolato, frutto di una programmazione pluriennale e di diversi stanziamenti, che ha permesso di restituire alla comunità una struttura rinnovata e funzionale.
L’opera, finanziata con risorse comunali per circa 350 mila euro, ha compreso:
• costruzione della nuova tribuna coperta;
• sistemazione del campo di gioco con sostituzione e allineamento delle porte per consentire la futura omologazione;
• l’installazione di attrezzature sportive e arredi (panchine, sedute per il pubblico);
• opere di finitura e sicurezza (parapetti trasparenti, trattamenti antisdrucciolo, sistemazione accessi);
• la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e la predisposizione di una linea interrata capace di supportare un’eventuale futura nuova illuminazione sia per il campo da gioco che per il campo di allenamento.
Nel corso del cantiere sono stati necessari diversi adeguamenti e sospensioni, dovuti sia a fattori esterni, sia alla necessità di integrare il progetto iniziale con opere migliorative e di completamento. Attualmente, un altro intervento ancora in fase di programmazione riguarda la possibile realizzazione del nuovo campo di allenamento e della recinzione comprendente entrambi i campi.
“Siamo consapevoli che i tempi di questo cantiere si siano protratti – sottolinea l’Assessore allo Sport Lisa Secchia – Tuttavia, oggi l’impianto sportivo di Quarantoli è finalmente pronto per essere utilizzato in piena sicurezza e con una dotazione completamente rinnovata. Ribadiamo l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel portare avanti anche gli ultimi interventi in programma, al fine di completare definitivamente la riorganizzazione completa dell’area sportiva”.
“Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per riqualificare gli spazi pubblici e renderli più funzionali e accoglienti. Investire negli impianti sportivi significa investire nella qualità della vita e nel benessere delle nostre comunità, anche nelle frazioni.” Conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici Federica Luppi.
