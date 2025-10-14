Nota stampa – Salone dei Mestieri e delle Professioni 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 NOTA STAMPA
AL VIA IL SALONE DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI 2025
Cinque giorni di incontri e seminari per guidare gli studenti nella scelta del percorso formativo
Varese, 14 ottobre 2025 – È stato inaugurato oggi, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il Salone dei Mestieri e delle Professioni 2025, l’appuntamento annuale dedicato all’orientamento scolastico e professionale per studenti, famiglie e docenti del territorio.
All’inaugurazione hanno partecipato il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Presidente della Provincia Marco Magrini, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Carcano e il Presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello. Erano presenti anche il Commissario Giovanni Maschi per la Questura, il Comandante provinciale dei Carabinieri Col. Marco Gagliardo, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Gen. di Brigata Giuseppe Coppola e per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il Responsabile IA Massimiliano Greco.
L’edizione 2025 vede la partecipazione di circa 4000 studenti iscritti e la presenza di 31 desk interattivi gestiti dagli istituti superiori e dai centri di formazione professionale della provincia, per offrire ai ragazzi un’esperienza diretta di scoperta del mondo del lavoro e delle professioni.
Presentata un’edizione speciale per la Guida PerCorsi che celebra i 25 anni di pubblicazione.
La nuova edizione, consultabile online sul sito del Salone, quest’anno è già disponibile in formato cartaceo in concomitanza con l’inaugurazione del Salone, e come ogni anno verrà distribuita gratuitamente nelle scuole del territorio provinciale.
Tra le novità dell’edizione 2025 dell’iniziativa il desk dedicato alla conoscenza del mondo delle Pubbliche Amministrazioni quale opportunità professionale gestito dai giovani che hanno sperimentato l’esperienza lavorativa nell’ambito del progetto GenZ dell’ente camerale, e poi il desk dedicato alle professioni legate alla chimica, all’alimentare-macelleria e alle professioni socio-psico-educative. Le opportunità di conoscenza degli ambiti lavorativi si ampliano di anno in anno per consentire ai ragazzi di fare scelte per il loro futuro sempre più consapevoli.
Il programma della settimana è stato uno dei temi approfonditi oggi: attività mattutine, dedicate alle classi di terza media e già al completo nei primissimi giorni di apertura delle iscrizioni, prevedono momenti di incontro, laboratori e desk interattivi curati da studenti e formatori.Anche la mattinata di sabato 18 ottobre, dedicata alle famiglie, ha raggiunto un alto numero di iscrizioni e sarà l’occasione per approfondire i temi dell’inclusione e dei bisogni educativi speciali.
Sono invece aperti al pubblico gli appuntamenti pomeridiani in programma al Centro Congressi Ville Ponti:
lunedì 14 ottobre, ore 18:00–19:30 – Presentazione dell’Offerta Formativa Statale e Regionale, serata dedicata ai genitori
mercoledì 16 ottobre, ore 16:00–18.00 – Orientare al Futuro, incontro rivolto ai docenti della scuola secondaria e dei centri di formazione professionale
Il Salone dei Mestieri e delle Professioni conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per l’orientamento nel territorio varesino, sostenendo studenti, famiglie e docenti nella scelta del futuro formativo e professionale.
