martedì 14 Ottobre 2025
LOCATELLI: ITALIA E TURCHIA A CONFRONTO SULL’INCLUSIONE

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

ROMA, 14 OTT – Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha ricevuto a Roma il Ministro della Famiglia, dei Servizi sociali e Disabilità della Repubblica di Turchia Mahinur Özdemir Göktaş.
La visita di due giorni prosegue il dialogo iniziato nei mesi scorsi con la firma del Memorandum d’intesa, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e rafforzare la collaborazione sui temi della disabilità, dell’inclusione e del sostegno alle persone.
“La scambio di esperienze è fondamentale per costruire percorsi mirati per le persone con disabilità e le loro famiglie – spiega il ministro Locatelli -. Continueremo in questa direzione per lavorare insieme sul tema della valorizzazione delle persone, anche in collaborazione con le associazioni e il mondo del Terzo settore”.
Nel corso delle due giornate il Ministro Locatelli e il Ministro Göktaş hanno incontrato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Serafino Corti, Fish e Fand, e i rappresentanti di diverse imprese sociali ed enti del Terzo settore.
I ministri hanno visitato la struttura dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Piazza Sant’Onofrio, e incontrato gli atleti di Special Olympics al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo a Roma.
Il ministro Göktaş ha, inoltre, visitato la Onlus “Arte nel cuore”.
“Mostro sempre con piacere ai miei omologhi – conclude Locatelli – le realtà che, nel nostro Paese, attraverso il lavoro, lo sport, l’arte e tanto altro, riescono a fare la differenza nella vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, garantendo quel diritto di ciascuno alla piena partecipazione alla vita civile e sociale delle nostre comunità, diritto sancito dalla Convenzione Onu, che guida le nostre politiche e deve essere sempre al centro delle agende dei nostri Paesi”.

