Close Menu
Trending
martedì 14 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Valle D’Aosta

COMUNICATO STAMPA -“Coldiretti Valle d’Aosta – Made in Italy: il cibo è una risorsa strategica per la nostra economia”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Comunicato stampa
n. 27/2025
“Coldiretti Valle d’Aosta – Made in Italy: il cibo è una risorsa strategica per la nostra economia”
Il cibo è diventato la principale risorsa economica dell’Italia, con una filiera agroalimentare che comprende l’intero ciclo produttivo, dal campo all’industria fino alla distribuzione. In particolare, la filiera agroalimentare rappresenta un valore complessivo di 707 miliardi di euro, pari a venti manovre finanziarie. Un dato che sottolinea quanto il settore alimentare non solo alimenti il nostro stile di vita, ma costituisca anche un pilastro fondamentale per la crescita dell’intero Paese.
Secondo le stime di Coldiretti, il Made in Italy a tavola dà lavoro a 4 milioni di persone e coinvolge oltre 700mila imprese agricole, sostenendo una delle economie più forti d’Europa, capace di affrontare sfide globali e interne. “La Valle d’Aosta non è esente da questa tendenza, anzi, i prodotti locali, spesso di alta qualità e a km 0, rappresentano una parte fondamentale del nostro patrimonio agroalimentare spiegano Alessia Gontier e Elio Gasco, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Valle d’Aosta, “La nostra regione, con la sua tradizione agricola unica, è un esempio perfetto di come l’agricoltura possa diventare un motore di sviluppo economico e occupazionale. Siamo un laboratorio naturale, dove la qualità dei prodotti e l’attenzione all’ambiente sono al centro della nostra attività. Siamo impegnati ogni giorno a proteggere le nostre produzioni, a difendere il nostro territorio, gli agricoltori e a garantire che il cibo che arriva sulle tavole dei consumatori sia sempre più sano, sostenibile e genuino.”

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl