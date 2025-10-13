(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 Regionali: Scotto (Pd), in Toscana alleanza larga funziona, Pd imprescindibile
“In Toscana la coalizione progressista guidata da Eugenio Giani ha vinto e vinto bene.
Con un Partito Democratico oltre il 35 per cento, perno imprescindibile dell’alternativa. La destra arranca, anche a causa dei toni gravissimi usati contro l’opposizione da parte di Giorgia Meloni nel comizio finale a Firenze. Ancora una volta ha perso l’occasione di comportarsi come una statista e non come una capo ultras. Da questa regione, dove la tradizione di buongoverno è radicata da decenni, arriva la conferma che non si può fare a meno di un campo di forze plurale, largo e inclusivo. E ha fatto bene la segretaria Elly Schlein a tenere sempre la barra dritta sulla costruzione dell’alleanza. C’è bisogno di tutti per rilanciare la battaglia per un’Italia più giusta e democratica”.
Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.
