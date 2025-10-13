Close Menu
RAI, LOREFICE (M5S): BASTA ‘IMMUNITÀ RAI’, AZIENDA INTERVENGA

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

Roma, 13 ottobre – “Le parole di Incoronata Boccia, direttrice dell’Ufficio stampa della Rai, sono gravissime e incompatibili con il ruolo che ricopre. Negare l’evidenza del genocidio di Gaza è un’offesa alla verità, in nome di una propaganda dalla quale, mai come oggi, ci si dovrebbe tenere lontani.
Agli ‘scivoloni’ della Rai, purtroppo, siamo abituati. Ciò che lascia davvero sconcertati è ancora una volta l’assenza di responsabilità e il silenzio dell’azienda, che sembra pronta a coprire ogni incontinenza verbale e comportamentale dei propri dipendenti, come se esistesse una sorta di ‘immunità Rai’.
E invece la Rai, lungi dall’essere una zona franca, in quanto servizio pubblico, ha il dovere di agire nel rispetto dei cittadini e di una giusta e imparziale informazione. È tempo che l’azienda prenda le distanze — in modo formale e sostanziale — da persone, parole e atteggiamenti agli antipodi di ciò che un servizio pubblico deve rappresentare.”
Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

