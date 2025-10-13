(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 NOTA FARNESINA – Assistenza consolare per connazionale detenuto in Florida
Il Consolato Generale d’Italia a Miami e la Farnesina stanno seguendo il caso di un altro connazionale detenuto presso la struttura detentiva di “Alligator Alcatraz” (recentemente rinominata “Florida Soft Side South Center”), a seguito del suo arresto avvenuto il 16 settembre, nell’ambito di un procedimento penale aperto a suo carico lo scorso 16 aprile 2025.
