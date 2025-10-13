La BERD eroga un prestito verde da 10 milioni di euro a ProCredit Bank Albania

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

Prestito BERD da 10 milioni di euro a ProCredit Bank Albania nell’ambito del quadro di finanziamento del debito collegato ai risultati verdi dei Balcani occidentali

Primo prestito firmato in Albania nell’ambito di questo programma

Almeno la metà dei fondi dedicati agli investimenti verdi

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) sta erogando un prestito fino a 10 milioni di euro a ProCredit Bank Albania (ProCredit) nell’ambito del nuovo Quadro Finanziario del Debito Collegato ai Risultati Verdi dei Balcani Occidentali (WB GOLD). Il finanziamento mira a rafforzare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e le mid-cap in Albania .

Almeno il 50 per cento dei fondi sarà destinato a progetti ammissibili nell’ambito dell’approccio Green Economy Transition (GET) della BERD, supportando le aziende albanesi nell’adozione di tecnologie ad alta efficienza energetica, soluzioni di energia rinnovabile e altre pratiche ecosostenibili.

Il programma GOLD della Banca Mondiale è progettato per rafforzare la competitività delle PMI ampliando l’accesso ai finanziamenti e incoraggiando l’innovazione nelle strategie, nei prodotti e nei processi aziendali. Si tratta di uno strumento innovativo di finanza verde che introduce incentivi basati sui risultati per stimolare il settore finanziario ad aumentare i finanziamenti verdi.

Il programma sostiene la transizione verde incrementando gli investimenti in tecnologie idonee al programma GET nei Balcani occidentali, contribuendo a costruire economie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici in tutta la regione. Si tratta della prima transazione GOLD dei Balcani occidentali in Albania e della seconda in assoluto nell’ambito del programma.

Charlotte Ruhe , Direttore Generale della BERD per l’Europa centrale e sud-orientale, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il programma WB GOLD in Albania attraverso questa partnership con ProCredit. Questo finanziamento aiuterà le aziende albanesi a investire in tecnologie più ecologiche ed efficienti, migliorando la loro competitività e contribuendo allo sviluppo sostenibile del Paese”.

Mirsad Haliti, CEO di ProCredit Bank Albania, ha commentato: “In ProCredit, consideriamo il programma WB GOLD un catalizzatore per una nuova era di imprenditorialità sostenibile in Albania. Sbloccando l’accesso alla finanza verde e premiando l’innovazione, non stiamo solo supportando le imprese, ma le stiamo anche incoraggiando a guidare la transizione verso un’economia competitiva e a basse emissioni di carbonio. Questa partnership riafferma il nostro impegno di lunga data per un sistema bancario responsabile e per plasmare un futuro più sostenibile per i Balcani occidentali”.

ProCredit Bank Albania, una filiale di ProCredit Holding, vanta una particolare competenza nel supportare le PMI e promuovere gli investimenti in tecnologie verdi ed efficienti dal punto di vista energetico. È un cliente di lunga data della BERD e ha implementato con successo diverse linee di credito della Banca.

Dall’inizio delle sue operazioni in Albania nel 1991, la BERD ha investito oltre 2,3 miliardi di euro in 170 progetti, con particolare attenzione al sostegno della competitività del settore privato, delle infrastrutture sostenibili e della transizione verde.