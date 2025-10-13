La bandiera del Comune di Anzio alla Marcia Perugia–Assisi della pace e della fraternità

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 La bandiera del Comune di Anzio alla Marcia Perugia–Assisi della pace e della fraternitàIeri, alla Marcia Perugia–Assisi della Pace e della Fraternità, era presente anche la bandiera del Comune di Anzio, a testimoniare l’impegno della nostra città per la pace, la solidarietà e il dialogo tra i popoli.
Il Comune di Anzio ha patrocinato la partecipazione dei giovani Scout del C.N.G.E.I., che hanno preso parte alla marcia insieme ai loro educatori.
La bandiera cittadina è stata portata dal presidente della commissione Pubblica istruzione, Ciro Nutello, partito con il gruppo scout in rappresentanza della nostra comunità.
Durante la marcia, la bandiera con il simbolo della città di Anzio ha sfilato portata dai piccoli Scout, un segnale importante di vicinanza di tutte le realtà associative del territorio che ogni giorno educano i giovani al rispetto delle persone, dell’ambiente e della collettività.
Perché il rispetto è il primo passo verso la pace.
In un momento storico in cui nel mondo prevalgono conflitti e divisioni, era importante esserci, per ribadire che Anzio è Città della Pace e che questa Amministrazione, in ogni sua azione, prosegue con convinzione su questa strada.
Anzio, 13 ottobre 2025
