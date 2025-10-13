Close Menu
lunedì 13 Ottobre 2025
13-10-2025 – C.S. PROVINCIA MB – Inaugurazione Sede Protezione Civile a Peregallo

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 COMUNICATO STAMPA
A Peregallo la nuova sede provinciale della Protezione Civile MB per il soccorso nautico alluvionaleSabato 11 ottobre la cerimonia ufficiale con autorità e volontari, con messaggi di saluto da Musumeci e Fontana
Monza, 13 ottobre 2025 – È stata inaugurata sabato la nuova sede provinciale della Protezione Civile della Provincia di Monza e della Brianza, presso l’ex Centro Operativo Strade di via Galileo Galilei a Peregallo di Lesmo. Un presidio strategico, pensato per rafforzare la capacità di intervento in caso di emergenze idrauliche e idrogeologiche, grazie alla specializzazione nel soccorso nautico alluvionale.
La cerimonia si è aperta alle ore 15:30 con l’Alzabandiera e l’Inno Nazionale, alla presenza del Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio, della Consigliera delegata alla Protezione Civile, Marina Romanò e dei Sindaci del territorio che, insieme ai tecnici di Provincia e ai volontari e rappresentanti dell’A.V.P.C. Monza Soccorso ODV, hanno potuto ammirare la sede recentemente rinnovata. Durante l’evento è stato proiettato un videomessaggio del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, e letta una lettera di saluto del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: entrambi hanno espresso grande apprezzamento per il progetto e congratulazioni per il risultato raggiunto.

