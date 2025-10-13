Close Menu
Trending
lunedì 13 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

1° comunicato stampa del 13 ottobre 2025

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 13 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
CANCELLO ED ARNONE (CE). TENTANO FURTO IN UNAZIENDA DI FIORI: I CARABINIERI
ARRESTANO DUE TUNISINI.
Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre 2025, in via Armando Diaz
a Cancello ed Arnone, nel casertano, due uomini di nazionalità tunisina sono
stati arrestati dai Carabinieri al termine di un inseguimento culminato in
un incidente stradale e in un incendio.
Secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione e del Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, nella notte i
due soggetti  identificati in un 43enne e un 34enne, entrambi domiciliati a
Giugliano in Campania (NA) e già noti alle forze dellordine  si sarebbero
introdotti, insieme a un terzo complice in corso di identificazione,
allinterno dellazienda di vendita di prodotti floreali di Cancello ed
Arnone.
I malviventi, dopo aver forzato il cancello dingresso, hanno asportato un
carico di fiori secchi del valore di circa 5.000 euro, fuggendo poi a bordo
di un furgone Fiat Iveco privo di targa.
Ad accorgersi del furto è stato lo stesso titolare dellimpresa, che non ha
esitato a inseguire i ladri con un altro furgone di proprietà della ditta.
Linseguimento si è protratto per alcune centinaia di metri su via Diaz,
fino a quando entrambi i veicoli sono usciti di strada in una zona rurale. A
seguito dellimpatto, il mezzo dei malviventi ha preso fuoco, costringendo
gli occupanti ad abbandonarlo rapidamente.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile,
i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno prestato i primi
soccorsi e messo in sicurezza larea.
I due autori del furto sono stati bloccati dai militari dellArma nei pressi
del furgone incendiato. Anche il titolare dellazienda è rimasto ferito nel
tentativo di bloccarli.
Luomo, trasportato allospedale di Aversa, ha riportato una frattura
allavambraccio destro. È stato trattenuto in osservazione, ma non è in
pericolo di vita.
I malviventi, invece, sono stati trasportati rispettivamente, presso
lospedale di Caserta per una frattura al piede destro e un sospetto trauma
alla colonna vertebrale e presso la clinica Pineta Grande di Castel
Volturno, non in pericolo di vita.
Appena dimessi, i due tunisini arrestati in flagranza di reato per rapina
impropria in concorso, su disposizione dellAutorità Giudiziaria, saranno
ristretti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
Indagini in corso volte allidentificazione del terzo complice.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl