1° comunicato stampa del 13 ottobre 2025

CANCELLO ED ARNONE (CE). TENTANO FURTO IN UNAZIENDA DI FIORI: I CARABINIERI
ARRESTANO DUE TUNISINI.
Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre 2025, in via Armando Diaz
a Cancello ed Arnone, nel casertano, due uomini di nazionalità tunisina sono
stati arrestati dai Carabinieri al termine di un inseguimento culminato in
un incidente stradale e in un incendio.
Secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione e del Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe, nella notte i
due soggetti identificati in un 43enne e un 34enne, entrambi domiciliati a
Giugliano in Campania (NA) e già noti alle forze dellordine si sarebbero
introdotti, insieme a un terzo complice in corso di identificazione,
allinterno dellazienda di vendita di prodotti floreali di Cancello ed
Arnone.
I malviventi, dopo aver forzato il cancello dingresso, hanno asportato un
carico di fiori secchi del valore di circa 5.000 euro, fuggendo poi a bordo
di un furgone Fiat Iveco privo di targa.
Ad accorgersi del furto è stato lo stesso titolare dellimpresa, che non ha
esitato a inseguire i ladri con un altro furgone di proprietà della ditta.
Linseguimento si è protratto per alcune centinaia di metri su via Diaz,
fino a quando entrambi i veicoli sono usciti di strada in una zona rurale. A
seguito dellimpatto, il mezzo dei malviventi ha preso fuoco, costringendo
gli occupanti ad abbandonarlo rapidamente.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile,
i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno prestato i primi
soccorsi e messo in sicurezza larea.
I due autori del furto sono stati bloccati dai militari dellArma nei pressi
del furgone incendiato. Anche il titolare dellazienda è rimasto ferito nel
tentativo di bloccarli.
Luomo, trasportato allospedale di Aversa, ha riportato una frattura
allavambraccio destro. È stato trattenuto in osservazione, ma non è in
pericolo di vita.
I malviventi, invece, sono stati trasportati rispettivamente, presso
lospedale di Caserta per una frattura al piede destro e un sospetto trauma
alla colonna vertebrale e presso la clinica Pineta Grande di Castel
Volturno, non in pericolo di vita.
Appena dimessi, i due tunisini arrestati in flagranza di reato per rapina
impropria in concorso, su disposizione dellAutorità Giudiziaria, saranno
ristretti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.
Indagini in corso volte allidentificazione del terzo complice.
