domenica 12 Ottobre 2025
WORLD FARMERS MARKETS COALITION, ALFONSI; ROMA MIGLIOR CITTÀ A SOSTEGNO DEL CIBO LOCALE

Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 COMUNICATO STAMPA 12 ottobre
WORLD FARMERS MARKETS COALITION, ALFONSI; ROMA MIGLIOR CITTÀ A SOSTEGNO DEL
CIBO LOCALE
“È con profonda gratitudine che accolgo questo riconoscimento che premia la
Capitale come migliore città a sostegno del cibo locale.” così in una nota
Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti in
occasione della premiazione di Roma Capitale nella categoria “Best City”
degli Awards promossi nell’ambito dell’Assemblea della World Farmers
Markets Coalition.
“La ricchezza agricola di Roma è parte integrante delle politiche pubbliche
dell’amministrazione, con l’obiettivo di sostenere la filiera corta e
rafforzare il legame tra territorio e comunità.
Penso all’istituzione, con delibera dell’Assemblea Capitolina, del
Consiglio del Cibo. Questa consulta cittadina sviluppa politiche per
promuovere l’agricoltura sostenibile e di prossimità, ma anche azioni
contro lo spreco alimentare, come il recupero e la ridistribuzione del cibo
da parte degli enti del terzo settore. Un ulteriore strumento strategico è
rappresentato dagli appalti pubblici per l’acquisto di cibo destinato alle
mense scolastiche, un canale importante per sostenere i produttori locali e
per promuovere l’educazione alimentare. Proprio in questo senso è in corso
la definizione dei nuovi criteri premianti per chi utilizza prodotti
locali, biologici, DOP o IGP e intendiamo avviare accordi con le reti dei
mercati contadini riconosciuti, per facilitare l’accesso dei produttori
locali alle forniture pubbliche.
Tutte le azioni messe in campo oggi trovano un riconoscimento, ma questo
premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire il lavoro avviato.
Ringrazio gli agricoltori, le associazioni e i cittadini che credono in un
futuro sostenibile e solidale e sono felice di annunciare che a loro sarà
dedicata una delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2025-2026,
durante la quale i mercati contadini animeranno le piazze della Capitale”
conclude Alfonsi

