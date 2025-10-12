Comunicato stampa n. 2.doc

(AGENPARL) – Sun 12 October 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 12 ottobre 2025
COMUNICATO STAMPA
FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO
I CARABINIERI IDENTIFICANO E RINTRACCIANO IL RESPONSABILE
DELL’OMICIDIO NEL CENTRO DI PALERMO
Nel tardo pomeriggio odierno i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato
esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di un giovane palermitano di anni ventotto,
ritenuto responsabile del reato di omicidio.
L’interessato era stato accompagnato nella mattinata verso le ore 13.00 presso la caserma del
Comando Provinciale di Palermo per essere sottoposto a interrogatorio da parte dei magistrati della
locale Procura della Repubblica. La perquisizione domiciliare eseguita poco prima dagli operanti
presso la propria abitazione aveva consentito di rinvenire una pistola semiautomatica calibro 9
illegalmente detenuta.
Il provvedimento di fermo odierno trae origine dalle immediate attività d’indagine – svolte dal
Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi con l’ausilio del Nucleo Investigativo di
Palermo – che hanno consentito di identificare e rintracciare, nel quartier Zen, il presunto
responsabile dell’omicidio di un ventenne, colpito mortalmente alla testa, mentre, intorno alle ore
tre di questa mattina, era intento a lavorare in un pub di famiglia del centro storico cittadino.
L’indagato sarà tradotto presso la Casa Circondariale di Palermo “Pagliarelli” e, nelle prossime ore,
sarà interrogato dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale.
È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur
gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero
iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna
passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.
