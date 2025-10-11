CONTIENE FOTO# CONTROLLI STRAORDINARI A LAVINIO: ARRESTI, DENUNCE E SEQUESTRI.

(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 Legione Carabinieri Lazio
Compagnia di Anzio
Comunicato Stampa
CONTROLLI STRAORDINARI A LAVINIO: ARRESTI, DENUNCE E SEQUESTRI.
ANZIO (RM) I Carabinieri della Compagnia di Anzio nellambito di un
servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Lavinio,
hanno effettuato numerosi controlli finalizzati al contrasto della
criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati in materia di
stupefacenti, sicurezza stradale e possesso illecito di armi.
Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato complessivamente
76 persone e controllato 33 veicoli. Lazione ha portato allarresto in
flagranza di un uomo residente a Lavinio, di 29 anni, sorpreso in possesso
di 100 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per la cessione, a seguito
di perquisizione personale.
Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura due persone trovate in
possesso, rispettivamente, di 5,31 grammi e 0,4 grammi di hashish per uso
personale. Sempre nellambito dei controlli, un uomo di 50 anni, residente a
Nettuno, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti
atti ad offendere. Allinterno della sua autovettura, infatti, sono stati
rinvenuti due coltelli a serramanico e una mazza da baseball, nascosti nel
vano portaoggetti e nel bagagliaio. Lo stesso è stato inoltre denunciato per
guida in stato di ebbrezza, essendo stato sorpreso alla guida con un tasso
alcolemico superiore a quello consentito.
Un 53enne polacco, è stato denunciato per aver esibito al controllo dei
militari una patente di guida apparentemente falsa, poi sequestrata.
Durante il servizio sono state elevate 11 sanzioni al Codice della Strada,
per un importo complessivo di oltre 10.500 euro. I Carabinieri hanno inoltre
sequestrato quattro autoveicoli in via amministrativa e uno sottoposto a
sequestro penale.
Loperazione si inserisce nel più ampio quadro di attività di prevenzione e
repressione dei reati, a tutela della sicurezza e del decoro del territorio.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza
definitiva.
