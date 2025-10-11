Close Menu
Trending
sabato 11 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

#CONTIENE FOTO# CONTROLLI STRAORDINARI A LAVINIO: ARRESTI, DENUNCE E SEQUESTRI.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 11 October 2025 Legione Carabinieri Lazio
Compagnia di Anzio
Comunicato Stampa
CONTROLLI STRAORDINARI A LAVINIO: ARRESTI, DENUNCE E SEQUESTRI.
ANZIO (RM)  I Carabinieri della Compagnia di Anzio nellambito di un
servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Lavinio,
hanno effettuato numerosi controlli finalizzati al contrasto della
criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati in materia di
stupefacenti, sicurezza stradale e possesso illecito di armi.
Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato complessivamente
76 persone e controllato 33 veicoli. Lazione ha portato allarresto in
flagranza di un uomo residente a Lavinio, di 29 anni, sorpreso in possesso
di 100 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per la cessione, a seguito
di perquisizione personale.
Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura due persone trovate in
possesso, rispettivamente, di 5,31 grammi e 0,4 grammi di hashish per uso
personale. Sempre nellambito dei controlli, un uomo di 50 anni, residente a
Nettuno, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti
atti ad offendere. Allinterno della sua autovettura, infatti, sono stati
rinvenuti due coltelli a serramanico e una mazza da baseball, nascosti nel
vano portaoggetti e nel bagagliaio. Lo stesso è stato inoltre denunciato per
guida in stato di ebbrezza, essendo stato sorpreso alla guida con un tasso
alcolemico superiore a quello consentito.
Un 53enne polacco, è stato denunciato per aver esibito al controllo dei
militari una patente di guida apparentemente falsa, poi sequestrata.
Durante il servizio sono state elevate 11 sanzioni al Codice della Strada,
per un importo complessivo di oltre 10.500 euro. I Carabinieri hanno inoltre
sequestrato quattro autoveicoli in via amministrativa e uno sottoposto a
sequestro penale.
Loperazione si inserisce nel più ampio quadro di attività di prevenzione e
repressione dei reati, a tutela della sicurezza e del decoro del territorio.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza
definitiva.
111025
____________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl