Close Menu
Trending
mercoledì 8 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Campania

1° Comunicato stampa del 08.10.2025

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella
Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
TERRA DEI FUOCHI, 1.300 METRI CUBI DI RIFIUTI SPECIALI IN DUE CAPANNONI DI
UNA INDUSTRIA DI CASTEL VOLTURNO: I CARABINIERI SEQUESTRANO LAREA
INTERESSATA.
Castel Volturno  Nuovo intervento dei Carabinieri nella lotta contro lo
smaltimento illecito dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. In unarea
industriale di località Pinetamare, lungo viale Darsena Orientale, i
militari del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai colleghi del
Nucleo Forestale di Castel Volturno e di Vallo della Lucania, hanno scoperto
un deposito abusivo di rifiuti speciali, pericolosi e non, accatastati
allinterno di due capannoni.
Tra il materiale rinvenuto cerano legno, plastica, scarti di lavorazioni
edili e vari ingombranti, per un volume complessivo di circa 1.300 metri
cubi. Unenorme quantità di scarti, dunque, gestita senza alcuna delle
autorizzazioni previste dalla legge.
Larea, di proprietà di una società con sede legale in Napoli, è stata
immediatamente posta sotto sequestro. Il legale rappresentante, un uomo di
76 anni originario di Napoli e amministratore unico della citata ditta, è
stato denunciato a piede libero per attività di gestione illecita di
rifiuti, in violazione del Codice dellAmbiente.
Loperazione rientra nei servizi di controllo predisposti nellambito del
piano di contrasto agli sversamenti illegali nelle aree considerate più a
rischio della provincia di Caserta, con lobiettivo di arginare il fenomeno
dellinquinamento ambientale che da anni affligge la zona.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl