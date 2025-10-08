1° Comunicato stampa del 08.10.2025

(AGENPARL) – Wed 08 October 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella
TERRA DEI FUOCHI, 1.300 METRI CUBI DI RIFIUTI SPECIALI IN DUE CAPANNONI DI
UNA INDUSTRIA DI CASTEL VOLTURNO: I CARABINIERI SEQUESTRANO LAREA
INTERESSATA.
Castel Volturno Nuovo intervento dei Carabinieri nella lotta contro lo
smaltimento illecito dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. In unarea
industriale di località Pinetamare, lungo viale Darsena Orientale, i
militari del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai colleghi del
Nucleo Forestale di Castel Volturno e di Vallo della Lucania, hanno scoperto
un deposito abusivo di rifiuti speciali, pericolosi e non, accatastati
allinterno di due capannoni.
Tra il materiale rinvenuto cerano legno, plastica, scarti di lavorazioni
edili e vari ingombranti, per un volume complessivo di circa 1.300 metri
cubi. Unenorme quantità di scarti, dunque, gestita senza alcuna delle
autorizzazioni previste dalla legge.
Larea, di proprietà di una società con sede legale in Napoli, è stata
immediatamente posta sotto sequestro. Il legale rappresentante, un uomo di
76 anni originario di Napoli e amministratore unico della citata ditta, è
stato denunciato a piede libero per attività di gestione illecita di
rifiuti, in violazione del Codice dellAmbiente.
Loperazione rientra nei servizi di controllo predisposti nellambito del
piano di contrasto agli sversamenti illegali nelle aree considerate più a
rischio della provincia di Caserta, con lobiettivo di arginare il fenomeno
dellinquinamento ambientale che da anni affligge la zona.
