CONTIENE FOTO# ANZIO – LOCALITÀ LAVINIO. SERVIZIO “ALTO IMPATTO” DEI CARABINIERI.

ANZIO – LOCALITÀ LAVINIO. SERVIZIO “ALTO IMPATTO” DEI CARABINIERI.
ANZIO (RM) – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto impatto” nel Comune di Anzio, per gli aspetti di sicurezza urbana e diretto alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori in genere, con particolare riguardo al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, le attività si sono concentrate nei pressi della Stazione Ferroviaria di Lavinio dove i Carabinieri hanno effettuato svariati controlli anche con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti.
All’esito delle attività è stato deferito un uomo poiché trovato in possesso di due coltelli a serramanico, in particolare uno era occultato nella tasca dei jeans, mentre l’altro era stato nascosto nel vano portaoggetti della sua autovettura. Nel corso delle operazioni è stata anche individuata una persona in possesso di una dose di hashish che per tale ragione veniva segnalata all’Autorità prefettizia.
I Carabinieri hanno complessivamente controllato, 64 persone, 51 veicoli e un esercizio commerciale. Sono state 6 le contravvenzioni effettuate al Codice della Strada per un importo complessivo di € 2.024 e un sequestro amministrativo di un autoveicolo.
Il servizio si inserisce su una serie di controlli ad Alto Impatto che i Carabinieri della Compagnia di Anzio stanno svolgendo sul territorio. Già il 30 settembre scorso, sempre ad Anzio, i Carabinieri avevano denunciato un uomo per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché nella sua autovettura trasportava una mazza da baseball e segnalato alla Prefettura 5 assuntori di sostanze stupefacenti trovati complessivamente in possesso di circa 3 g di hashish e alcune dosi di cocaina e crack.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.
