Close Menu
Trending
lunedì 6 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Economia

Lancio del World Economic Outlook di ottobre 2025

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

Il World Economic Outlook (WEO) è un’indagine sulle prospettive e le politiche economiche condotta dallo staff del FMI, solitamente pubblicata due volte l’anno, con aggiornamenti intermedi. Presenta analisi e proiezioni dell’economia mondiale a breve e medio termine, che sono elementi integranti della sorveglianza del FMI sugli sviluppi e le politiche economiche dei suoi paesi membri e del sistema economico globale.

DATE DI USCITA
  • Capitolo 2: Resilienza dei mercati emergenti: buona fortuna o buone politiche? – Lunedì 6 ottobre alle 9:00 ET (evento al Nasdaq MarketSite – Times Square, New York)Relatori:
    • Tobias Adrian, Consulente finanziario e Direttore, Dipartimento Mercati monetari e dei capitali, FMI
    • Joyce Chang, Responsabile globale della ricerca, JP Morgan
    • Pierre-Olivier Gourinchas, economista capo e direttore del dipartimento di ricerca del FMI
    • Andrea Presbitero, Vice Capo Divisione, Dipartimento di Ricerca, FMI
    • Carmen Reinhart, Professoressa di Sistema Finanziario Internazionale, Harvard Kennedy School
    • Jason Wu, Direttore assistente, Analisi dei mercati globali, Dipartimento dei mercati monetari e dei capitali, FMI
    • Moderatore: Kathleen Hays, caporedattore, Central Bank Central
  • Conferenza stampa: World Economic Outlook – Martedì 14 ottobre alle 9:00 ETRelatori:
    • Pierre-Olivier Gourinchas , economista capo e direttore del dipartimento di ricerca del FMI
    • Petya Koeva-Brooks , Vicedirettore, Dipartimento di ricerca, FMI
    • Deniz Igan , Capo Divisione, Dipartimento di Ricerca, FMI
    • Moderatore: José Luis de Haro , responsabile delle comunicazioni, FMI
World Economic Outlook, ottobre 2025

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl