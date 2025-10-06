Lancio del World Economic Outlook di ottobre 2025

Il World Economic Outlook (WEO) è un’indagine sulle prospettive e le politiche economiche condotta dallo staff del FMI, solitamente pubblicata due volte l’anno, con aggiornamenti intermedi. Presenta analisi e proiezioni dell’economia mondiale a breve e medio termine, che sono elementi integranti della sorveglianza del FMI sugli sviluppi e le politiche economiche dei suoi paesi membri e del sistema economico globale.
DATE DI USCITA
- Capitolo 2: Resilienza dei mercati emergenti: buona fortuna o buone politiche? – Lunedì 6 ottobre alle 9:00 ET (evento al Nasdaq MarketSite – Times Square, New York)Relatori:
- Tobias Adrian, Consulente finanziario e Direttore, Dipartimento Mercati monetari e dei capitali, FMI
- Joyce Chang, Responsabile globale della ricerca, JP Morgan
- Pierre-Olivier Gourinchas, economista capo e direttore del dipartimento di ricerca del FMI
- Andrea Presbitero, Vice Capo Divisione, Dipartimento di Ricerca, FMI
- Carmen Reinhart, Professoressa di Sistema Finanziario Internazionale, Harvard Kennedy School
- Jason Wu, Direttore assistente, Analisi dei mercati globali, Dipartimento dei mercati monetari e dei capitali, FMI
- Moderatore: Kathleen Hays, caporedattore, Central Bank Central
- Conferenza stampa: World Economic Outlook – Martedì 14 ottobre alle 9:00 ETRelatori:
- Pierre-Olivier Gourinchas , economista capo e direttore del dipartimento di ricerca del FMI
- Petya Koeva-Brooks , Vicedirettore, Dipartimento di ricerca, FMI
- Deniz Igan , Capo Divisione, Dipartimento di Ricerca, FMI
- Moderatore: José Luis de Haro , responsabile delle comunicazioni, FMI