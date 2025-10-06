Close Menu
Ex Ilva, Gribaudo (PD): “Silenzio del Governo assordante: occorre un piano industriale serio, non briciole”

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Ex Ilva, Gribaudo (PD): “Silenzio del Governo assordante: occorre un piano industriale serio, non briciole”
“Condivido le paure dei sindacati e la necessità di chiarezza da parte del Governo: nella proposta di Bedrock ci sono briciole quando occorrerebbe un piano industriale serio”.
Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, sulla situazione dell’Ex Ilva.
“A rischio ci sono 7500 posti di lavoro e il silenzio del Governo è assordante – prosegue la deputata cuneese – Non è poi serio che le forze sociali abbiano appreso i contenuti delle offerte presentate per l’acquisto dell’Ex Ilva a mezzo stampa”.
“Appoggio quindi lo sciopero del 16 ottobre, con una particolare attenzione per la sede di Novi Ligure: dopo mesi e mesi di trattative e parole al vento, è ora di passare ai fatti, senza palliativi ma con soluzioni reali e nel rispetto di tutti i lavoratori e le lavoratrici” conclude Gribaudo.
Roma, 6 ottobre 2025
Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati
per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl