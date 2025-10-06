Close Menu
Bignami (Fdi): Bologna non può essere teatro di manifestazione che esalta strategia terroristica di Hamas

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Mon 06 October 2025 Bignami (Fdi): Bologna non può essere teatro di manifestazione che esalta strategia terroristica di Hamas
“Bologna non può essere teatro di una manifestazione per celebrare l’attacco terroristico del 7 ottobre scorso nel quale vennero uccise 1.200 persone. Giovani, ragazze e ragazzi innocenti che erano riuniti per fare festa sono stati stuprati e massacrati durante un attacco vile e non hanno fatto più ritorno alla proprie case e dalle loro famiglie. Non si può consentire una manifestazione che i giovani palestinesi felsinei hanno annunciato per domani a piazza del Nettuno nella quale, di fatto si vuole esaltare la strategia terroristica di Hamas. Da chi riveste ruoli istituzionali non possono esservi reticenze e ambiguità su una manifestazione come questa che è una offesa alle vittime. Bologna non può essere palcoscenico di questa vergogna”.
Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

