(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Flotilla. Filini (Fdi): Solidarietà a Sechi. Floridia e Albanese hanno superato il limite
“Esprimo la mia solidarietà al direttore di Libero Mario Sechi vittima di uno squallido attacco da parte della presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Gravissimo che proprio colei che riveste un ruolo di garanzia a tutela della libertà di informazione sancita dalla Costituzione abbia esposto un giornalista all’attacco dei social pubblicando un video con parole totalmente decontestualizzate. Riteniamo altrettanto inaccettabile che Francesca Albanese arrivi a puntare il dito contro le trasmissioni televisive che ospitano Mario Sechi. Questa è l’idea di democrazia della sinistra: ergersi a paladini dei diritti e delle libertà mettendo però a tacere le voci scomode. La misura è colma, attendiamo scuse immediate dalle protagoniste di questa vicenda e una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche in difesa della libertà di stampa”.
Lo dichiara in una nota il deputato Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione di Vigilanza Rai
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Flotilla. Filini (Fdi): Solidarietà a Sechi. Floridia e Albanese hanno superato il limite