(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Agricoltura, Cerreto (FdI): Pastore sentinella del territorio, da Governo attenzione per il settore
“Il tema del pastore custode del territorio è centrale per la difesa della biodiversità e per la valorizzazione del nostro paesaggio. Ringrazio il presidente Antonio Tisci e la governance del Parco per aver organizzato la seconda edizione di Naiadi, che offre un’occasione di confronto e di crescita per l’intero settore. Il governo Meloni e il ministro Lollobrigida hanno dimostrato sempre grande attenzione, riconoscendo per legge l’agricoltore come custode del territorio e difensore della biodiversità. Penso al Fondo Transumanza istituito dal Masaf, al piano ColtivaItalia con 300 milioni di euro per il rafforzamento del potenziale zootecnico, e alle iniziative di Ismea come i 9.000 ettari messi a disposizione dei giovani agricoltori o il bando Generazione Terra. Come governo continueremo su questa strada, rafforzando gli strumenti per le aree interne, sostenendo le filiere forestali e promuovendo innovazione e sostenibilità. È la direzione giusta per dare futuro alla nostra agricoltura e per valorizzare i parchi italiani, patrimonio che il mondo intero ci invidia”.
È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura, a margine della seconda edizione di ‘Naiadi’, la kermesse. organizzata dall’ Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese sul Lago Sirino (Nemoli).
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Sun 05 October 2025 Agricoltura, Cerreto (FdI): Pastore sentinella del territorio, da Governo attenzione per il settore