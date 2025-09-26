(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 ZES, Stefanazzi (PD): governo usa il Sud per garantire poltrone ed elargire prebende
“Sulla ZES abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto e in soli due anni di attività il Governo ha fatto e disfatto ogni aspetto dello strumento. La soppressione della Struttura di missione è soltanto l’ultima manifestazione della schizofrenia governativa, molto più interessata a poltrone e gestione politica degli investimenti che ad assicurare condizioni ottimali per lo sviluppo nel mezzogiorno.”
Così Claudio Stefanazzi, deputato pugliese del Partito Democratico.
“Dopo aver soverchiato il sistema delle vecchie ZES per creare la ZES unica, in questi giorni, con un emendamento infilato in sordina, il Governo cambia ancora le carte in tavola. L’obiettivo è palese e c’entra poco con investimenti e sburocratizzazione: da un lato, dare un senso all’incarico conferito al Sottosegretario Sbarra, ormai spogliato di quasi tutte le funzioni, e dall’altro mettere in piedi un centro di gestione minuziosa di fondi e domande di investimento. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Il Governo conferma per l’ennesima volta di usare il Sud per sistemare gli amici ed elargire prebende elettorali.”
Roma, 26 settembre 2025
