(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 “L’Alice di Anzio”, un successo la prima edizione del festival
È stato un successo “L’Alice di Anzio – Il Festival del mare e delle tradizioni” realizzato dal Comune con il contributo di Arsial e la collaborazione dell’Associazione commercianti e dei Ristoratori.
Oltre 2.500 le presenze registrate in un pomeriggio infrasettimanale di fine estate, segno che quando le proposte sono di qualità è possibile svolgerle anche in periodi ritenuti poco attrattivi.
“Il mare e la gastronomia sono un binomio vincente per Anzio, li abbiamo uniti alle tradizioni e alla storia, ospitando le testimonianze di chi ogni giorno solca le nostre acque per garantirci un pescato di qualità – ha detto il sindaco, Aurelio Lo Fazio – al tempo stesso è stato esaltato un prodotto tipico della nostra città, cucinato con la maestria che è universalmente riconosciuta dagli chef dei ristoranti anziati. Ringrazio tutti per la riuscita dell’evento”.
