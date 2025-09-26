(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Camera dei Deputati
26 settembre 2025
Domenica 5 ottobre Montecitorio a porte aperte – Prenotazioni da lunedì 29 settembre
Domenica 5 ottobre riprende il calendario di Montecitorio a porte aperte. Alle 10, in piazza, è prevista l’esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso. Il concerto si apre con l’Inno nazionale e termina con quello europeo. Nell’Aula della Camera, Pietro Petta e Caterina Raineri eseguono per ciascun gruppo di visitatori una breve esibizione musicale dal titolo “Aria elettrica”. Nel Corridoio dei Busti, è possibile visitare la mostra collettiva “Fabriano Paper Symphony”, anticipazione della IV edizione della rassegna che annualmente si svolge a Fabriano. In Piazza Montecitorio, inoltre, viene allestita un’esposizione di vetture storiche a cura del circolo romano “La Manovella”.
Le prenotazioni per poter partecipare a Montecitorio a porte aperte si aprono lunedì 29 settembre alle ore 10 alla pagina https://eventi.camera.it/eventionline
