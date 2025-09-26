(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *DOMANI LA CONFERENZA STAMPA AUTOBUS E VAPORETTO ROSA* ————–
Domani, sabato 27 settembre, alle ore 11 al Municipio di Mestre, in via
Palazzo 1, la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda
Damiano, terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di
appuntamenti dell’Autobus e del Vaporetto Rosa, che si svolgeranno in
occasione dell’Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno.
Interverranno i rappresentanti di Ulss 3 Serenissima, Alilaguna, Lilt
Venezia, Avapo Venezia e dei Comuni della Città metropolitana di Venezia che
hanno aderito all’iniziativa.
Venezia 26 settembre 2025
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
