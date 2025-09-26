Close Menu
Trending
venerdì 26 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

Cento anni fa la posa del cavo che collegava l’Italia alle Americhe. Deliberate le iniziative per l’evento

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Cento anni fa la posa del cavo che collegava l’Italia alle Americhe.
Deliberate le iniziative per l’evento
La giunta municipale ha deliberato le iniziative per celebrare il centenario dell’inaugurazione della linea telegrafica sottomarina passata alla storia come “Linea Italcable Anzio – Buenos Aires”, avvenuta il 12 ottobre 1925.
Proprio il prossimo 12 ottobre si terrà una giornata a Villa Sarsina, con la presentazione di un libro, una mostra e un annullo filatelico. Contestualmente la giunta ha deliberato di intitolare a Buenos Aires il piazzale che si trova proprio di fronte alla caserma dalla quale il cavo partiva. Con l’evento Think Tank Art c’è stata una “anteprima” con la sistemazione del muro del piazzale, nel quale si ripercorrono le tappe del collegamento.
La posa del cavo sottomarino transoceanico rappresentò non solo un traguardo tecnico e scientifico, ma anche un ponte invisibile tra due mondi, capace di avvicinare popoli e culture. L’evento, inoltre, si collocava in un contesto storico segnato dalle grandi migrazioni italiane verso l’Argentina e le Americhe.
Anzio, 26 settembre 2025

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl