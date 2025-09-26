(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Cento anni fa la posa del cavo che collegava l’Italia alle Americhe.
Deliberate le iniziative per l’evento
La giunta municipale ha deliberato le iniziative per celebrare il centenario dell’inaugurazione della linea telegrafica sottomarina passata alla storia come “Linea Italcable Anzio – Buenos Aires”, avvenuta il 12 ottobre 1925.
Proprio il prossimo 12 ottobre si terrà una giornata a Villa Sarsina, con la presentazione di un libro, una mostra e un annullo filatelico. Contestualmente la giunta ha deliberato di intitolare a Buenos Aires il piazzale che si trova proprio di fronte alla caserma dalla quale il cavo partiva. Con l’evento Think Tank Art c’è stata una “anteprima” con la sistemazione del muro del piazzale, nel quale si ripercorrono le tappe del collegamento.
La posa del cavo sottomarino transoceanico rappresentò non solo un traguardo tecnico e scientifico, ma anche un ponte invisibile tra due mondi, capace di avvicinare popoli e culture. L’evento, inoltre, si collocava in un contesto storico segnato dalle grandi migrazioni italiane verso l’Argentina e le Americhe.
Anzio, 26 settembre 2025
(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Cento anni fa la posa del cavo che collegava l’Italia alle Americhe.