giovedì 25 Settembre 2025
DI MAGGIO (FDI): MAI VISTO PARTITO IN CRESCITA DI 4 PUNTI DOPO TRE ANNI DI GOVERNO

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

DI MAGGIO (FDI): MAI VISTO PARTITO IN CRESCITA DI 4 PUNTI DOPO TRE ANNI DI GOVERNO
“A memoria è la prima volta che un partito che alle elezioni politiche è risultato il più votato guadagni ben quattro punti nei sondaggi dopo ben tre anni di responsabilità di governo. Un risultato importante che premia sia il lavoro del presidente del Consiglio Meloni che dei gruppi di Fratelli d’Italia che hanno sempre operato per il benessere dei cittadini: sicurezza, meno tasse, giustizia e tanto altro. Evidentemente i nostri sforzi sono stati recepiti dai cittadini che ci premiano da tantissimo, nei sondaggi ma anche nelle tornate intermedie amministrative ed Europee. Prima sono stati convinti dal nostro programma e poi dalla sua attuazione. Stiamo mantenendo le promesse e la gente lo ha capito”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Grazia Di Maggio.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

